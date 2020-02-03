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Когда начнутся предноврузовские «чершенбе» и наступит весна в Азербайджане?

Сегодня в 11:18 ~ 1 минута на чтение 412
Когда начнутся предноврузовские «чершенбе» и наступит весна в Азербайджане?

Стало известно, когда в Азербайджане наступит весна.

Как сообщили АПА в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси, в этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:49:36. Солнце переместится из южного полушария в северное. В этот момент центр Солнца окажется на пересечении эклиптики с небесным экватором. В астрономии это называется точкой весеннего равноденствия.

25 февраля будет отмечаться «су чершенбеси» («вторник воды»), 3 марта – «од чершенбеси» («вторник огня»), 10 марта – «йел чершенбеси» («вторник воздуха»), а 17 марта – «торпаг чершенбеси» (последний перед Новрузом «вторник земли»).

Напомним, что каждый из предпраздничных вторников, символизируя уход зимы и приход весны, подчеркивает священную сущность четырех стихий.

1news.az

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