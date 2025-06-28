В Азербайджане скончался известный эксперт в сфере образования

Скончался эксперт в сфере образования Надир Исрафилов.

Как передает Oxu.Az, информация об этом была распространена в социальных сетях.

Сообщается, что Н.Исрафилов умер в возрасте 73 лет в больнице, где проходил лечение.

Покойный был госпитализирован в тяжелом состоянии несколько дней назад.

Отметим, что Надир Исрафилов родился 21 апреля 1952 года в Хачмазском районе. В 1973 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного педагогического института, а в 1981 году - аспирантуру Азербайджанского научно-исследовательского института педагогических наук. В период своей деятельности работал учителем, директором школы, заведующим районным отделом образования, научным сотрудником в АзНИИПН, инспектором в БГУО, заведующим сектором в управлении образования города Баку Министерства образования Азербайджанской Республики.