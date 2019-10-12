«КоммерсантЪ»: Пашинян после речи Ильхама Алиева выглядел не лучшим образом

Прошедшее в Туркменистане заседание Совета глав государств СНГ, на котором Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с яркой речью, в которой изобличил героизацию пособников нацизма в Армении, остается бурно обсуждаемым политическим событием. Оно широко обсуждается как в российской и азербайджанской прессе, так и в СМИ других стран СНГ.

Тут следует напомнить, что в своем выступлении Ильхам Алиев отметил, что одним из вопросов повестки дня саммита является обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

«На фронтах самой разрушительной, кровопролитной войны, а также в тылу нашими народами были проявлены героизм и мужество, являющиеся примером для последующих поколений. Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечил всю страну топливом. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого Советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море», в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана.

[...] Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. […] В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов-сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибал за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», - подчеркнул в своей речи И.Алиев.

После заседания известная российская газета «КоммерсантЪ» в репортаже, повествующем об этом мероприятии (с полным его вариантом можно ознакомиться на сайте газеты), написала о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ответил на выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, попал в неловкое положение.

Как сообщает 1news.az,в частности, автор Андрей Колесников, комментируя ответ Пашиняна на сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым слова касательно установления в Ереване памятника Нжде, пишет:

«Господин Алиев напомнил, что «в годы антинародного, позорного народного фронта (Азербайджана. - прим. авт) день 9 Мая перестал быть праздником», а его отец Гейдар Алиев сразу, как только пришел к власти, вернул стране красный день календаря.

Ильхам Алиев перешел к тому, что в центре Еревана стоит шестиметровой высоты памятник Гарегину Нжде, палачу и коллаборационисту, сотрудничавшему во время войны с фашистами. Ильхам Алиев указал на то, что Гарегин Нжде был к тому же автором лозунга «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению!», и Ильхам Алиев снова назвал Гарегина Нжде палачом и предателем.

Пашинян от избытка чувств вдруг бросился в защиту Нжде, и вряд ли ему следовало это делать. Бессмысленно спорить с тем, что этот человек действительно сотрудничал с нацистской Германией.

Ильхам Алиев получил даже больше, чем, возможно, ожидал. Защищая Гарегина Нжде на глазах у тех, кто сидел сейчас с премьер-министром Армении за одним столом и говорил о том, как лучше отметить 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Никол Пашинян выглядел, мягко говоря, не лучшим образом», - пишет «КоммерсантЪ.

Тимур Рзаев

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