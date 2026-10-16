Каспийская Строительная Неделя выходит на финишную прямую: не упустите последний день выставок! - ФОТО

Сегодня, 16 октября, в Бакинском Экспо Центре проходит заключительный день 31-й Каспийской Строительной Недели — одного из значимых отраслевых событий региона.

На протяжении трёх дней выставки объединяют представителей местных и зарубежных компаний, специалистов и экспертов, предоставляя возможности для знакомства с современными технологиями, обмена опытом и установления новых деловых контактов.

Каспийская Строительная Неделя объединяет четыре специализированные выставки: Rebuild Garabagh, BakuBuild, Aquatherm Baku и Plastex Caspian. Одновременно проходит выставка Road & Traffic, посвящённая дорожной инфраструктуре и общественному транспорту.

31-я Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» — BakuBuild представляет строительные материалы, оборудование, архитектурные и интерьерные решения. 6-я Азербайджанская Международная Выставка «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» — Rebuild Garabagh посвящена восстановлению и развитию освобождённых территорий, привлечению современных технологий и расширению возможностей сотрудничества.

На 18-й Международной Выставке Aquatherm Baku представлены решения в области отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и сантехники. 5-я Каспийская Международная Выставка Plastex Caspian знакомит посетителей с технологиями и продукцией пластиковой и полимерной промышленности. В свою очередь, 14-я Каспийская Международная Выставка Road & Traffic охватывает современные решения в области дорожного строительства, транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

В заключительный день выставок посетителей также ожидает насыщенная деловая программа, посвящённая вопросам современной архитектуры, сохранения культурного наследия и градостроительного развития.

В рамках программы состоится панельная дискуссия «Архитектурная политика и сохранение культурного наследия в условиях современного строительства».

Также пройдут архитектурные беседы на тему «Новый взгляд на городские пространства».

Ещё одна встреча в формате архитектурных бесед — «Будущее градостроительного планирования в Азербайджане» — будет посвящена перспективам развития городской среды и современным подходам к планированию.

На протяжении заключительного дня также продолжится хакатон «Карабах 2026», организованный в рамках «Года градостроительства и архитектуры».

Сегодня — заключительный день Каспийской Строительной Недели! Выставки в Бакинском Экспо Центре продолжают свою работу, и у вас ещё есть возможность познакомиться с продукцией и технологиями местных и зарубежных компаний, принять участие в деловой программе и установить новые деловые контакты. Не упустите эту возможность — посетите выставки сегодня, 16 октября, до их закрытия, встретьтесь с представителями компаний, обсудите предложения и найдите новых партнёров для реализации будущих проектов!

Подробная информация — на официальных сайтах: caspianconstructionweek.az и roadtraffic.az.