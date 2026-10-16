В Бинагадинском районе Баку установили светофоры для водителей и пешеходов - ВИДЕО

В районе бывшего троллейбусного парка, на участке, известном как перекресток «Тайга», в Бинагадинском районе Баку установлены светофоры.

Центр интеллектуального управления транспортом продолжает работы по установке новых светофоров в столице, а также по замене существующих светофорных объектов и опор на новые на участках, где это необходимо.

В рамках этих работ новые светофоры установили на пересечении улиц Саттара Бахлулзаде и Агасадыха Герайбейли в Бинагадинском районе. С учетом интенсивности движения и риска ДТП на данном перекрестке специалисты Центра провели анализ с использованием программы моделирования транспортных потоков. По результатам анализа на перекрестке установили светофоры для транспорта и пешеходов на шести опорах: три опоры типа «L» и три - типа «A».

«Это позволило повысить безопасность движения транспортных средств, въезжающих на перекресток со стороны проспектов Ататюрка и Зии Буниятова, а также с других направлений. Кроме того, было обеспечено упорядоченное движение пешеходов на перекрестке» - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.