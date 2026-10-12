Президент Азербайджана: У нас прочные политические отношения с Камбоджей - ДОПОЛНЕНО

Азербайджан считает Юго-Восточную Азию важным для себя регионом. Это один из приоритетов нашей внешней политики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.

Глава государства отметил, что Азербайджан, как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит свой вклад в развитие транспортной связности.

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У нас прочные политические отношения. Мы сотрудничаем в рамках Движения неприсоединения, ООН, а также в рамках СВМДА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.

Глава государства подчеркнул необходимость обсуждения вопросов, касающихся торговли и инвестиций между нашими странами.

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Мы – хорошие друзья и партнеры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.

«Мы очень тесно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных организациях», – отметил глава государства.