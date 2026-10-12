Президент Азербайджана: У нас прочные политические отношения с Камбоджей - ДОПОЛНЕНО
Азербайджан считает Юго-Восточную Азию важным для себя регионом. Это один из приоритетов нашей внешней политики.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
Глава государства отметил, что Азербайджан, как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит свой вклад в развитие транспортной связности.
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У нас прочные политические отношения. Мы сотрудничаем в рамках Движения неприсоединения, ООН, а также в рамках СВМДА.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
Глава государства подчеркнул необходимость обсуждения вопросов, касающихся торговли и инвестиций между нашими странами.
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Мы – хорошие друзья и партнеры.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
«Мы очень тесно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных организациях», – отметил глава государства.