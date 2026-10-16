Состояние народного артиста Заура Рзаева остается тяжелым

На днях 74-летний народный артист Азербайджана Заур Рзаев был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников.

14 октября состояние З.Рзаева ухудшилось, после чего его незамедлительно госпитализировали.

Состояние народного артиста на данный момент остается тяжелым, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Напомним, что 9 сентября Заур Рзаев также был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников, где ему диагностировали декомпенсированную стадию цирроза печени, асцит и печеночную энцефалопатию.