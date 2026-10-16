Обвиняемый в мошенничестве экстрадирован из России в Азербайджан

Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции гражданина Азербайджана Анара Аббасова в соответствии с положениями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру АР.

По уголовному делу, расследуемому отделом полиции Агстафинского района, имеются обоснованные подозрения в том, что Анар Аббасов неоднократно совершал мошенничество, используя свое служебное положение и причиняя ущерб в крупном размере. В связи с этим было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Поскольку он скрылся от следствия, его объявили в розыск.

Анар Аббасов был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в Азербайджан соответствующими подразделениями Министерства юстиции.