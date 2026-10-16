Парламент переименовал два муниципалитета в Губинском районе

Милли Меджлис принял решение о переименовании двух муниципалитетов Губинского района и входящих в их состав населенных пунктов.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента в рамках осенней сессии.

Согласно законопроекту, муниципалитет Тимирязев-Алексеевка будет переименован в муниципалитет Бахрали-Чинарлы, а муниципалитет Владимировка - в муниципалитет Эльбир. Соответствующие изменения коснутся и одноименных территориальных единиц, входящих в их состав.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Напомним, что 12 мая Милли Меджлис принял закон о переименовании ряда населенных пунктов Губинского района. Согласно документу, село Алексеевка было переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев - в Бахрали. Административно-территориальная единица села Алексеевка также получила название Чинарлы.