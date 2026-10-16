ММ принял поправки по пенсиям госслужащих и военнослужащих

Милли Меджлис в окончательном чтении утвердил поправки, меняющие механизм назначения пенсий госслужащим, военнослужащим Минобороны и лицам, получающим пенсию по сроку полномочий.

Как передает Report, изменения внесены в ряд законов, в том числе "О трудовых пенсиях", "О статусе военнослужащих" и "О дипломатической службе".

Согласно новому подходу, размер пенсии этих категорий больше не будет привязан к последней зарплате (должностному окладу) — он будет формироваться на основе пенсионного капитала, накопленного на индивидуальном лицевом счете. Как и прежде, к пенсии будет назначаться ежемесячная надбавка, размер которой для госслужащих определится по административной классификации, для военнослужащих — по воинским званиям.

По данным парламента, действующий механизм приводил к формированию несоразмерных пенсий при повышении зарплат, а также стимулировал военнослужащих выходить на пенсию, а не продолжать службу. Новая система устранит неравенство в пенсионном обеспечении госслужащих и позволит назначать пенсию и надбавку в проактивном электронном порядке — без обращения граждан в административные органы.

Кроме того, предусмотрена дифференцированная индексация трудовых пенсий и пенсионных капиталов: высокие пенсии и крупные пенсионные капиталы будут индексироваться по иному подходу, а низкие — по-прежнему в полном объеме. Это позволит укрепить финансовую устойчивость Государственного фонда социальной защиты и создать условия для регулярного пересмотра и повышения минимальных пенсий.