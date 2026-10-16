МИД Азербайджана поздравил Султана Гаджиева с назначением на пост генсека СВМДА

МИД Азербайджана поздравил посла Султана Гаджиева с назначением на пост нового генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на период 2026–2030 годов.

«Поздравляем посла Султана Гаджиева с назначением на пост нового Генерального секретаря СВМДА на период 2026–2030 годов. Желаем ему успехов на этой ответственной должности и в продвижении целей СВМДА по укреплению диалога, взаимного доверия и сотрудничества в Азии», — говорится в посте МИД в социальной сети Facebook.