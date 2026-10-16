Сформирован новый состав Правления Совета прессы - СПИСОК

На IX Съезде журналистов Азербайджана сформирован новый состав Правления Совета прессы.

Как сообщает 1news.az, в Правление вошли 23 человека.

Отметим, что на съезде Вугар Зифероглу был избран новым председателем Совета. Он сменит на этом посту прежнего председателя Рашада Маджида.

Представляем список новых членов Правления Совета прессы, избранных из числа журналистов:

Гаджибей Гейдарли — сайт «Azxeber.com»;

Орхан Амашов — AnewZ;

Саадет Мамедова — ATV;

Нуршан Гулиев — APA;

Вугар Рагимзаде — газета «İki sahil»;

Эльшад Эйвазлы — Modern Media Qrup;

Сейфеддин Гусейнли — «525-ci qəzet»;

Галиб Ибрахимоглу — сайт «Bakivaxti.az»;

Фарид Шахбазлы — сайт «Editor.az»;

Эльчин Алыоглу — Информационное агентство «Trend»;

Анар Тахиров — сайт «Bizim.media»;

Вафа Гамзаева — Real TV;

Эльмира Мусаева — CBC;

Гумбат Мусаев — первый заместитель главного редактора газеты «Xalq qəzeti»;

Вугар Зифероглу — Факультет журналистики Бакинского государственного университета;

Мушфиг Алескерли — Профсоюз журналистов;

Амина Юсифгызы — ветеран журналистики;

Бахруз Мамедзаде — Общественное объединение «Гази, семьи шехидов и ветераны сил специального назначения»;

Аяз Мирзаев — Общественное объединение «Сеть азербайджанских журналистов»;

Фарид Пардешунас — Медиакомпания Technote;

Кенюль Нифталиева — Факультет журналистики Бакинского государственного университета;

Азер Хасрет — Bayraqdar Media;

Егяне Гаджиева — Институт молодых демократов.