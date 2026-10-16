На XII Бакинской международной книжной выставке будут представлены 30 стран - ВИДЕО

С 21 по 27 октября по инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики пройдет XII Бакинская международная книжная выставка.

В этом году выставка состоится в Бакинском Экспо-центре под девизом «Жизнь больше, чем экран: один ребенок, одна книга, один реальный мир», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

В выставке примут участие 59 организаций из 30 зарубежных стран, а также 147 местных издательско-полиграфических предприятий и организаций, связанных с книжным искусством.

В мероприятии примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, известные молодые авторы, а также выдающиеся писатели и ученые из Турции, США, Норвегии, Англии, Польши, Саудовской Аравии и других стран.

В рамках выставки для детей и взрослых организуют мастер-классы, презентации книг, посвященные инклюзии и другим актуальным темам, автограф-сессии, конференции, конкурсы, а также часы чтения и музыкальные мероприятия. Кроме того, будут работать площадки, направленные на расширение сотрудничества между представителями книжной индустрии.

«Бакинская международная книжная выставка играет важную роль в популяризации культуры чтения, укреплении связей между литературными сообществами Азербайджана и других стран, а также развитии сотрудничества в книжной индустрии», - отмечают в минкультуры.