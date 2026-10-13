Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

Новоназначенный посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова 12 октября вручила свои верительные грамоты Президенту Венгрии Андрашу Балинту Баке на церемонии, прошедшей во Дворце Шандор.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе состоявшейся в рамках церемонии беседы А. Бака подчеркнул важность отношений между нашими странами, а также особо отметил перспективы партнерства в сфере культуры и энергетики.

Посол оставила запись в памятной книге во Дворце Шандор.

Церемония завершилась возложением венка к мемориальному комплексу на Площади Героев в Будапеште.