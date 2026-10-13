 Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

Редакция 1news21:37 - 13 / 10 / 2026
Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

Новоназначенный посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова 12 октября вручила свои верительные грамоты Президенту Венгрии Андрашу Балинту Баке на церемонии, прошедшей во Дворце Шандор.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе состоявшейся в рамках церемонии беседы А. Бака подчеркнул важность отношений между нашими странами, а также особо отметил перспективы партнерства в сфере культуры и энергетики.

Посол оставила запись в памятной книге во Дворце Шандор.

Церемония завершилась возложением венка к мемориальному комплексу на Площади Героев в Будапеште.

Поделиться:
432

Актуально

Спорт

«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный ...

Мнение

«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Общество

TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный суверенитет

Премьер-министр Камбоджи посетил предприятия Министерства оборонной промышленности

Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Ильхам Алиев: Армения должна предоставить все данные о судьбе пропавших азербайджанцев

Совет по медиа: Сообщения об «азербайджанском следе» в деле экс-главы германской разведки - дезинформация

В Азербайджане запущен инструмент ИИ для оценки имущества - министр

Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан

Последние новости

Обвиняемого в организации убийства Тупака Шакура приговорили к 40 годам лишения свободы до пожизненного срока

Сегодня, 00:00

Фархад Мамедов: Целью национальной идеи азербайджанства должен стать абсолютный суверенитет

13 / 10 / 2026, 23:59

Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

13 / 10 / 2026, 23:40

Папе Римскому провели операцию по удалению узла в легком - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2026, 23:20

Премьер-министр Камбоджи посетил предприятия Министерства оборонной промышленности

13 / 10 / 2026, 23:04

«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2026, 22:47

В двух районах столицы будет ограничено движение транспорта

13 / 10 / 2026, 22:40

В США зафиксирован исторический бум инвестиций в искусственный интеллект

13 / 10 / 2026, 22:20

Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

13 / 10 / 2026, 21:37

Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

13 / 10 / 2026, 21:20

В Венгрии отменили запрет на «пропаганду ЛГБТ»

13 / 10 / 2026, 20:40

Возросла долговая нагрузка населения Азербайджана

13 / 10 / 2026, 20:20

Первая леди Королевства Камбоджа Пич Чанмони ознакомилась с Ичеришехер

13 / 10 / 2026, 19:45

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

13 / 10 / 2026, 19:32

63-летняя бабушка учится в одном лицее с 16-летним внуком

13 / 10 / 2026, 19:15

Экономический совет Азербайджана обсудил развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей - ФОТО

13 / 10 / 2026, 19:00

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совершат рабочий визит в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

13 / 10 / 2026, 18:45

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Королевства Камбоджа

13 / 10 / 2026, 18:30

Шейх: Мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве

13 / 10 / 2026, 18:20

Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

13 / 10 / 2026, 18:10
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55