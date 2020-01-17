Легкоатлет Рамиль Гулиев впервые станет отцом – ФОТО

Чемпион мира по легкой атлетике Рамиль Гулиев сообщил в социальной сети Instagram о скором прибавлении в семье.

Р.Гулиев разместил в соцсети снимки с беременной супругой - российской легкоатлеткой, серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 800 метров, заслуженным мастером спорта России Екатериной Завьяловой - нижеприведенные кадры спортсмен сопроводил комментарием «Новая жизнь, новое поколение».

Напомним, что о свадьбе Рамиля Гулиева и Екатерины Завьяловой стало известно летом 2019 года – фоторепортаж с торжества можно посмотреть, пройдя по следующей ссылке.

Рамиль Гулиев - спринтер, рекордсмен Азербайджана и Турции на дистанциях 60 и 200 метров, обладатель юниорского европейского рекорда в 20,04 секунды, установленного на Всемирной универсиаде в Белграде в 2009 году, и рекорда чемпионатов Европы (19,76 секунды). Он - первый легкоатлет Турции и первый азербайджанец, ставший чемпионом мира по легкой атлетике.

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Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @grame90