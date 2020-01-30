Михаил Ширвиндт приготовил садж в горах Шахдага - ВИДЕО

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт на днях вновь посетил Азербайджан, где провел съемки программы «Съедобное - несъедобное», которая в ближайшее время выйдет на его YouTube-канале.

Программа «Съедобное - несъедобное» запущена М.Ширвиндтом совсем недавно в YouTube – ведущий ездит по разным городам и странам и рассказывает зрителям не только про продукты и национальную кухню, но и о достопримечательностях, и т.д.

Судя по публикациям ведущего в социальной сети Instagram, он вскоре вновь обрадует зрителей проекта выпусками, снятыми в Азербайджане – напомним, что в начале 2018 года «Съедобное - несъедобное» уже была посвящена Азербайджану.

В этот раз М.Ширвиндт со своей съемочной группой посетил расположенный в Гусарском районе туристический комплекс «Шахдаг», где принял участие в приготовлении одного из вкуснейших блюд азербайджанской кухни – саджа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А вы что делаете вечером в пятницу?;) Публикация от Mikhail Shirvindt (@shirvindt) 31 Янв 2020 в 11:12 PST

А в сюжете, снятом для программы ««Съедобное - несъедобное» в Баку, зрители увидят приготовление еще одного азербайджанского блюда – «тахта говурма».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikhail Shirvindt (@shirvindt) 30 Янв 2020 в 9:17 PST

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В.Ф, Г.Р.