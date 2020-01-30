Михаил Ширвиндт приготовил садж в горах Шахдага - ВИДЕО

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт на днях вновь посетил Азербайджан, где провел съемки программы «Съедобное - несъедобное», которая в ближайшее время выйдет на его YouTube-канале.
Программа «Съедобное - несъедобное» запущена М.Ширвиндтом совсем недавно в YouTube – ведущий ездит по разным городам и странам и рассказывает зрителям не только про продукты и национальную кухню, но и о достопримечательностях, и т.д.
Судя по публикациям ведущего в социальной сети Instagram, он вскоре вновь обрадует зрителей проекта выпусками, снятыми в Азербайджане – напомним, что в начале 2018 года «Съедобное - несъедобное» уже была посвящена Азербайджану.
В этот раз М.Ширвиндт со своей съемочной группой посетил расположенный в Гусарском районе туристический комплекс «Шахдаг», где принял участие в приготовлении одного из вкуснейших блюд азербайджанской кухни – саджа.
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А в сюжете, снятом для программы ««Съедобное - несъедобное» в Баку, зрители увидят приготовление еще одного азербайджанского блюда – «тахта говурма».
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В.Ф, Г.Р.