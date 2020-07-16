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Минобороны Азербайджана: Ни один азербайджанский танк не выведен из строя

Сегодня в 11:37 ~ 1 минута на чтение 307
Минобороны Азербайджана: Ни один азербайджанский танк не выведен из строя

«Все танки Азербайджанской армии находятся в строю, ни один не выведен из строя».

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы, азербайджанская бронетехника не находится на передовой.

«Азербайджанские танки находятся на территориях, по которым враг не сможет нанести удар», - подчеркнул В.Даргяхлы.

Отметим, что ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян распространила информацию о том, что армянские вооруженные силы якобы подбили азербайджанский танк.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Тимур Рзаев

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