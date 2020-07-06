Миршахин Агаев заразился коронавирусом

Директор ООО «Информационный центр реального анализа» Миршахин Агаев борется с COVID-19.
Qafqazinfo.az сообщает о том, что М.Агаев оказался зараженным COVID-19 – в данный момент он проходит лечение в больнице специального режима, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Также известно, что, согласно процедуре, близкие М.Агаева, а также те, с кем он контактировал в последние дни, взяты под медицинское наблюдение.
Отметим, что, по официальной статистике на 5 июля, в Азербайджане выявлено 523 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 9 человек, излечился 451. В целом в стране 20324 человека были заражены коронавирусом, 11742 из них вылечились, 250 умерли, а 8332 находятся на лечении в специальных больницах.
Феликс Вишневецкий