МВД предупредило журналистов: Не спекулируйте на убийстве 10-летней Нармин

МВД предупредило представителей СМИ в связи с убийством 10-летней Нармин Гулиевой, жительницы села Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, МВД призывает журналистов не публиковать недостоверную, непроверенную информацию.

«Несмотря на оперативное раскрытие убийства девочки в Товузском районе и официальную информацию Генпрокуратуры и МВД по этому поводу, некоторые новостные сайты, пользователи социальных сетей, а также лица, именующие себя экспертами-правоведами, тиражируют свои сомнительные комментарии и предположения ради привлечения читательской аудитории.

Подобные спекуляции противоречат положениям закона «О СМИ» и журналисткой этике.

МВД призывает соблюдать журналистскую этику и не злоупотреблять свободой СМИ, не публиковать непроверенную информацию, которая наносит ущерб репутации и престижу правоохранительных органов. В противном случае в отношении подобных авторов и СМИ будут предприняты все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства», - подчеркнул Эхсан Захидов.

Тимур Рзаев