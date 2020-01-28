На конференции АФФА избраны президент ассоциации и новые члены Исполкома организации

Состоялась очередная конференция АФФА, в ходе которой прошли выборы главы ассоциации, а также членов Исполкома организации.

Как сообщает 1news.az, открыл мероприятие, в котором также принимали участие гости из ФИФА и УЕФА, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и многие другие, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

В свою очередь, генсек АФФА Эльхан Мамедов отметил, что в конференции принимают участие все 35 членов ассоциации.

Затем выступил Ровнаг Абдуллаев, который рассказал о проделанной работе.

«За отчетный период в стране было проведено большое количество международных соревнований, все они были поддержаны государством. Особо хочу отметить юношеский чемпионат Европы по футболу 2016 года и финал Лиги Европы 2019 года. Летом нас ждут четыре матча чемпионата Европы.

Кроме того, за отчетный период в Баку и регионах страны были построены тренировочные поля с естественным и искусственным покрытием. Мы построили базу на Баилово, строим академию в Товузе, уже принято решение и о строительстве базы в Шамахе и Гяндже. В соответствии с Распоряжением главы государства начата реконструкция стадиона имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

Что касается выступления национальной сборной, то надо признать, что этот вопрос больше всего беспокоит футбольную общественность. Сначала наша сборная не вышла из группы в Лиге Наций, а потом мы неудачно выступили в квалификации. Не смогли порадовать ни юношеские, ни молодежные сборные.

Хотелось бы отметить успехи агдамского «Карабаха», который шестой раз подряд выступил в групповых стадиях еврокубков», - сказал он.

Далее на мероприятии выступил представитель УЕФА Тьерри Фавр: «2019 год был очень важным для Азербайджана. 2020 год должен быть еще удачнее. Мы чувствовали себя в Баку как дома во время финала Лиги Европы. Мы поддерживаем деятельность АФФА. Азербайджан уже занял свое место на футбольной карте Европы. В 2019 году генсек АФФА Эльхан Мамедов был избран членом комитета Fair-Play УЕФА».

Затем состоялись выборы на должность президента АФФА. Нынешний глава ассоциации Ровнаг Абдуллаев единогласно был вновь переизбран на этот пост.

Напомним, что Р.Абдуллаев избирался на этот пост в 2008, 2012 и 2016 годах.

Поле переизбрания Ровнаг Абдуллаев поблагодарил членов АФФА за оказанное доверие.

Также согласно изменениям, внесенным в Устав АФФА, должны быть назначены четыре вице-президента, один из которых должен стать исполнительным. Решение по этому вопросу примет Исполком ассоциации.

Далее прошло голосование в Исполком АФФА, в него были выдвинуты следующие кандидатуры:

Региональные футбольные федерации – 3 места

Искендер Джавадов – от Западной региональной федерации футбола. Казбек Туаев – от Общественного объединения «Региональные футбольные федерации». Эльхан Мамедов – от Северной региональной федерации футбола.

ПФЛ – 5 мест

Заур Ахундов – от ФК «Кешля». Рауф Алиев – от ФК «Сабаил». Вагиф Садыхов – от ФК «Сумгайыт». Эльшад Насиров – от ФК «Нефтчи». Фарид Мансуров – от ПФЛ.

Отраслевые футбольные федерации – 2 места

Фирудин Гурбанов – от Студенческой федерации футбола. Махир Мамедов – от Федерации футзала.

Общественные футбольные организации – 2 места

Эльмар Мамедъяров – от Всеазербайджанского союза футбольных любителей. Кенуль Мехтиева – от Общественных футбольных организаций.

Все они были избраны в новый Исполком АФФА.

Теймур Максутов, Э.Т.