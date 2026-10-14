Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА
Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА.
Как сообщает 1news.az, этому способствовала победа "Сабаха" над чешской "Славией" со счетом 2:0 во втором туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Победа принесла Азербайджану дополнительные 0,500 балла в рейтинговый коэффициент. Азербайджан (24,187) в настоящее время занимает 24-е место в рейтинге. На 25-й позиции расположился Израиль (24,125), на 23-м месте - Украина (24,337).
Напомним, что в рейтинге УЕФА лидирует Англия (104,019).
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