Азербайджан поднялся на одну позицию в рейтинге УЕФА.

Как сообщает 1news.az, этому способствовала победа "Сабаха" над чешской "Славией" со счетом 2:0 во втором туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Победа принесла Азербайджану дополнительные 0,500 балла в рейтинговый коэффициент. Азербайджан (24,187) в настоящее время занимает 24-е место в рейтинге. На 25-й позиции расположился Израиль (24,125), на 23-м месте - Украина (24,337).

Напомним, что в рейтинге УЕФА лидирует Англия (104,019).