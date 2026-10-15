Инфантино извинился за ошибки, связанные с проектом по продаже прав на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал ошибки, допущенные при разработке проекта FIFA Forward Enterprise, и принёс извинения. Об этом сообщила пресс-служба организации.

15 октября в Цюрихе состоялось заседание совета ФИФА, в ходе которого Инфантино обратился к участникам с призывом к единству, подчеркнув, что «футбол — для всех и везде».

Проект FIFA Forward Enterprise Инфантино представил летом 2026 года. Он предполагал создание коммерческой структуры и передачу частным инвесторам до 20% коммерческих прав на чемпионаты мира. Однако инициатива встретила сопротивление со стороны ряда региональных футбольных конфедераций, в том числе УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ.

После критики Инфантино отказался от реализации проекта.