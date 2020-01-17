Насильно удерживаемая в Баку Севгия Исмайлова вернулась в Россию

18-летняя гражданка России Севгия Исмайлова, история которой потрясла общественность, вернулась на Родину.

Как заявила 1news.az глава специализирующегося на защите прав женщин Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, вчера за С.Исмайловой приехал адвокат и в 20:00 она улетела.

Ранее мать Севгии принесла в полицию все документы девушки.

Мехрибан Зейналова выразила благодарность сотрудникам полиции, за их внимание и оперативное вмешательство в дело 18-летней азербайджанки.

Напомним, что в соцсетях активно распространялась информация о том, что мать и родственники Севгии Исмайловой якобы совершили против нее насильственные действия и сожгли все ее документы. Девушка обратилась за помощью в посольство РФ в Азербайджане, а скрины ее обращения были распространены в социальных сетях.

Девушка обвиняла родственников в том, что они запрещают ей вернуться в Красноярск, где она учится в медицинском университете. Кроме того, она пожаловалась на систематические избиения со стороны матери и других родственников, а также написала о том, что ее мать – «психически ненормальная».

После сама мать Расмия ханум обратилась в редакцию 1news.az, рассказала подробности случившегося и послала видеобращение девушки, которое впоследствии сама Севгия опровергла.

1news.az

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