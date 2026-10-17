Фарид Шахбазлы призвал начать международные правовые процедуры против Чифтчи, Шанлы и Тезджана

Правоохранительным органам Азербайджана следует запустить международные правовые процедуры в отношении Джелала Чифтчи, Ахмета Шанлы и Фатиха Тезджана, которые, по его словам, ведут из Турции кампанию нападок на Азербайджан и Президента Ильхама Алиева, заявил Фарид Шахбазлы.

Об этом главный редактор сайта Editor.az, член Правления Совета печати Фарид Шахбазлы написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эти лица, используя темы Палестины и хиджаба, выступают с последовательными нападками на Азербайджан, допускают оскорбления и противоправные призывы.

Как утверждает Ф. Шахбазлы, изучение их деятельности показывает, что им покровительствуют высокопоставленные лица во власти Турции. Он считает, что покровительствующие им круги ответят перед историей за предательство азербайджано-турецкого братства.

Ф. Шахбазлы также напомнил о блогере Александре Лапшине, имевшем гражданство России и Израиля. По его словам, тот за свою деятельность против Азербайджана рассчитывал на чью-то поддержку, однако в итоге отбывал наказание в азербайджанской тюрьме.