Новые подробности вооруженного нападения мужчины на свою супругу в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО

Детям и лицам со слабой психикой смотреть видео настоятельно не рекомендуется.

Стали известны новые подробности вооруженного нападения на женщину, совершенного в субботу, 1 февраля, в парке у памятника Гусейну Джавиду в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, установлено, что Ч.Бахманов напал на супругу, когда та шла с 15-летней дочкой. Мужчина хотел убить жену, он внезапно напал сзади, нанес ей несколько ножевых ранений и ударов кулаком. Но совершить убийство ему помешали прибежавшие на крики сотрудники полиции, которые задержали нападавшего.

Сейчас 1news.az удалось получить от очевидца видео, снятое после нападения, на котором можно увидеть лежащую на тротуаре женщину, ее дочку рядом, сотрудников полиции и приехавших врачей «Скорой помощи», которые увезли пострадавшую в больницу.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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