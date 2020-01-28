Новые подробности «Жары-2020»: на фестивале выступят #2Маши и не только – ФОТО – ВИДЕО

Организационный комитет «Жары» озвучил новые подробности программы международного музыкального фестиваля на 2020 год.

В 2020 году фестиваль «Жара» отметит пятилетний юбилей и продлится в течение 5 дней – с 29 июля по 2 августа. С программой фестиваля, которая включит в себя творческие вечера Игоря Николаева и Дмитрия Маликова, сольные концерты Егора Крида и покорившего российский шоу-бизнес азербайджанского дуэта Hammali & Navai и еще много чего интересного, более подробно можно ознакомиться по ссылке.

Фестивальный оргкомитет продолжает раскрывать подробности «Жары-2020» - на официальной странице фестиваля названы первые имена участников гала-концерта, который состоится 29 июля; в нем примут участие EMIN, Григорий Лепс, Слава, MOZGI, Макс Барских, Мишель Андраде, «Время и стекло», Monatik, Burito и впервые в Баку именно на юбилейной «Жаре» выступит дуэт #2Маши.

Один из самых перспективных проектов в российском шоу-бизнесе дуэт #2Маши, в состав которого входят Мария Зайцева и Мария Шейх, громко заявил о себе песней «Босая», которая молниеносно стала расходиться по просторам социальных сетей и набрала уже более 202 миллионов просмотров на YouTube, не покидает топ-чарты Apple Music и получила престижную российскую премию «Золотой Граммофон» на Русском радио.

Композиция за композицией девушки всё больше влюбляют в себя публику и регулярно дают аншлаговые концерты, последний из которых состоялся в московском Крокус Сити Холл 4 ноября и прошел с ошеломляющим успехом.

За 4 года существования #2Маши выпустили 3 студийных альбома. Песня с последнего альбома «Мама, я танцую» спровоцировала в интернете настоящий флэшмоб с танцами под зажигательные ритмы, а клип был снят в Боснии и Герцеговине в лучших традициях настоящего кино в духе Эмира Кустурицы и набрал уже более 133 миллионов просмотров на Youtube.

В.Ф, Г.Р.