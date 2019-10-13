От террористов зачищен еще один населенный пункт Сирии

В рамках операции «Источник мира» от террористов YPG/PKK зачищен поселок Сулук на юго-востоке сирийского района Таль-Абьяд.

Проводятся рейды по выявлению остатков террористов,- сообщает «Анадолу». Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

Эльшан Рустамов