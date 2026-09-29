Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью - ФОТО

Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2026» состоялся ряд встреч.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в выставке.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в военной и военно-технической сферах, обмен опытом в соответствующей области и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.