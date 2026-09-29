Состоялся обмен мнениями о будущих совместных программах между Азербайджаном и Святым Престолом - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

29 сентября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече кардинал Джордж Джейкоб Кувакад с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и оказанное ему гостеприимство. Он сказал, что был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и довел до внимания, что проведенные во время визита встречи имели особое значение. Кардинал подчеркнул, что в период, когда в мире распространяются сообщения о войне, насилии и ненависти, модель межрелигиозной солидарности и мира в Азербайджане является большим посланием для всего международного сообщества.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на фоне сложных процессов, происходящих в мире, подчеркнула важность взаимной поддержки сторон, объединения усилий, расширения обсуждений вокруг культуры, религии, а также человеческих ценностей.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и будущих совместных программах в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

21:42

29 сентября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела встречу с секретарем Папской комиссии священной археологии Раффаэллой Джулиани.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Раффаэлла Джулиани отметила, что они с большим чувством радости приветствуют на встрече также участие азербайджанской делегации. Говоря о книге «Мост культур» (Pontes Culturae), созданной как символ совместного партнерства, она сказала, что фундамент этого сотрудничества был заложен Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой и кардиналом Джанфранко Равази. Выразив надежду, что эти дружеские отношения продолжатся и в будущем, Раффаэлла Джулиани напомнила, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда интересуется проводимыми работами.

На встрече были затронуты возможности продолжения работы по восстановлению катакомб и другим новым реставрационным проектам. Было заявлено, что в эти процессы в будущем предусматривается привлечение большего числа студентов и специалистов. В то же время, отмечалось, что работа профессиональных специалистов в различных церквях, расположенных в Азербайджане, является желательной.

Была высоко оценена роль Азербайджана, являющегося мусульманской страной, в восстановлении христианского наследия. Подчеркивалось, что это сотрудничество и, в частности, совместная деятельность в сфере восстановления катакомб являются важным посланием для всего мира. Этот шаг - наглядный пример толерантности, мира и межкультурного диалога.

21:40

29 сентября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с президентом губернаторства Государства-города Ватикан, монахиней Раффаэллой Петрини.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была выражена благодарность за проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и высоко оценена оказываемая долгосрочная поддержка. В частности, отмечалась значимость сотрудничества, налаженного с больницей Святого Престола Bambino Gesu в сфере детской педиатрии.

В то же время, были обсуждены вопросы реставрации Базилики Святого Павла и находящихся там памятников, а также расширения будущей деятельности в этом направлении.

Монахиня Раффаэлла Петрини просила передать приветствия Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой. Она заявила о своем желании посетить Азербайджан в ближайшее время.

21:32

29 сентября в Святом Престоле состоялась церемония открытия выставки азербайджанских ковров, посвященной иудаизму, христианству и исламу и организованной в рамках проекта «Небесные религии».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Выступая на церемонии открытия, президент губернаторства Государства-города Ватикан, монахиня Раффаэлла Петрини сказала, что культура и память являются основными столпами мира: «Выставка призвана создать возможности для диалога между различными религиями, народами, культурами, языками и традициями. В то же время, это дань уважения Азербайджану, в котором истоки ковроткачества глубоко переплетены с традициями страны. Представленные здесь сегодня ковры - не только ценные произведения, созданные искусными мастерами, но и воплощение идентичности и человечности».

Она подчеркнула, что представленные экспонаты являются посланниками ценностей межрелигиозного диалога, а выставка не только создает конкретные возможности для такого диалога, но и является очередным подтверждением прекрасного двустороннего характера отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров отметил, что в богатом культурном наследии нашей страны ковер всегда был связующим звеном между Востоком и Западом. По его словам, на протяжении столетий наша страна являлась важной частью исторического Шелкового пути, а ныне по праву считается одним из основных центров ковроткачества и шелководства в регионе. Рассказав об особенностях трех представленных в экспозиции ковров, дипломат назвал их уникальным художественным триптихом, олицетворяющим общечеловеческие ценности: «Восемь лет работы позволили достичь художественного синтеза между верой, диалогом и толерантностью при полном уважении к традициям всех трех религий. В нашей стране свободный дух азербайджанского народа проявляется не только в толерантности, но и в искреннем уважении к местам поклонения и священному наследию. Этот дух сформировал в Азербайджане уникальный пример мирного сосуществования, демонстрируемый всему миру. В этом смысле представленные сегодня ковры являются исключительно ценными произведениями искусства».

Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта подчеркнула, что Рим всегда наводил мосты для обмена идеями и ознакомления с произведениями искусства: «Эти великолепные ковры представлены в одном из наиболее престижных отделов Музеев Ватикана - музее Anima Mundi. Как известно, Anima Mundi означает «душа мира», 10 лет назад мы решили дать такое название этой части музея. Это одно из самых особенных пространств музея. В этом реконструированном пространстве представлены четыре континента: Австралия, Африка, Америка и Азия. Вместе с Фондом Гейдара Алиева мы задались целью объединить их. Тысячи посетителей, приходящих в музей ежедневно, имеют возможность увидеть эти произведения, объединяющие различные культуры и верования».

Директор Национального музея ковра Амина Меликова рассказала об уникальном проекте. Она отметила, что 28 ткачих на протяжении восьми лет воплощали в жизнь идею «Небесных религий», создав уникальные произведения, знаменующие начало новой эпохи в искусстве ковроткачества Азербайджана: «Для нас искусство ковроткачества - это ценность, которая выше ремесла и традиционного искусства. Как известно, каждое традиционное искусство отражает дух того или иного народа. Сегодня в этих трех коврах воплощен дух Азербайджана и его народа».

Затем гости ознакомились с выставкой.

Отметим, что представленные на выставке произведения искусства посвящены иудаизму, христианству и исламу и являются воплощением глубокого философского осмысления и духа национального искусства. Каждый из трех ковров символизирует различные религии и культуры, однако, объединяясь, они выражают общечеловеческие ценности - мир, милосердие и справедливость. Проект является воплощением универсальных, общечеловеческих ценностей, берущих начало в глубинах азербайджанской культуры, и стратегии культурной дипломатии.