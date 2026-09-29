Король Бахрейна принял верительные грамоты посла Азербайджана

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа 29 сентября в ходе официальной церемонии в Бахрейне принял верительные грамоты вновь назначенного посла Азербайджана Джавидана Ризван оглу Гусейнова.

Как сообщает Trend, Хамад бин Иса Аль Халифа принял Гусейнова вместе с вновь назначенными послами Южной Кореи, Алжира, Кувейта и Турции.

Король отметил прочные двусторонние отношения между Бахрейном и Азербайджаном и пожелал азербайджанскому послу успехов в дальнейшем укреплении сотрудничества и дружбы между двумя странами.

17 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении создания посольства Азербайджана в Бахрейне.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана было поручено решить организационные и финансовые вопросы, связанные с деятельностью посольства Азербайджана в Королевстве Бахрейн (Манама), а также принять необходимые меры, вытекающие из указа.

Другим указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 27 февраля 2026 года, Джавидан Гусейнов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бахрейне.