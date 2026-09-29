Азербайджанский теннисист впервые вошел в рейтинг ATP

Азербайджанский теннисист Тамерлан Азизов успешно выступил на международном теннисном турнире M15 Baku.

Как сообщили в Федерации тенниса и падела Азербайджана, наш представитель одержал победу в своем первом матче на турнире и обеспечил себе выход в следующий раунд.

Добившись важного успеха в своей профессиональной карьере, Т. Азизов благодаря этому результату завоевал свои первые очки рейтинга ATP как в одиночном, так и парном разрядах. В настоящее время он является единственным национальным игроком, входящим в рейтинговый список ATP в обеих категориях.

Отметим, что очки ATP - это рейтинговые очки, присуждаемые мужчинам-теннисистам на основе результатов, полученных в официальных турнирах. Отражая показатели за последние 52 недели, эта табель о рангах определяет мировой рейтинг спортсменов и влияет на их возможности участия на мировых кортах. Завоевание первых очков ATP считается важным шагом с точки зрения интеграции в мировой профессиональный рейтинг.