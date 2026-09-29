Трамп спрогнозировал скорое завершение войны с Ираном

Глава американской администрации Дональд Трамп считает, что война США против Ирана завершится «очень скоро».

Как передает ТАСС, такую позицию он изложил во время выступления на конференции в Вашингтоне, посвященной технологиям в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Дела у них идут очень плохо. Очень скоро это закончится», — заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, вслед за урегулированием конфликта с исламской республикой «цены на нефть начнут падать».

Президент США также выразил мнение о том, что война против Ирана войдет в историю как «одна из самых важных вещей», сделанных при его администрации. «В сущности, это и есть одна из самых важных вещей», — добавил он.