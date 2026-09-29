Шахин Мустафаев встретился с президентом Ирана - ФОТО

Азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Тегеране, была принята Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщили в Кабинете Министров, заместитель премьер-министра передал приветствия Президента Ильхама Алиева Президенту Масуду Пезешкиану. Президент Ирана поблагодарил за приветствия и, в свою очередь, выразил наилучшие пожелания.

В ходе встречи отмечалось, что общие исторические и культурные узы наших народов создают прочную базу для развития двусторонних связей, было высоко оценено текущее состояние отношений дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Ираном. Обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, транспорта и энергетики.

Подчеркивалось, что успешное продолжение совместных проектов, реализуемых в регионе, внесет важный вклад в развитие обеих стран и региона в целом.