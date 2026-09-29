Главой правительства Марокко впервые назначили женщину

Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму аль-Мансури главой правительства и поручил ей сформировать новый кабинет. Об этом сообщило марокканское гостелевидение.

По его информации, аль-Мансури стала первой женщиной в истории королевства, занявшей этот пост.

23 сентября в Марокко прошли выборы в Палату представителей (нижняя палата) парламента. По их итогам победила входящая в правящую коалицию партия «Подлинность и модернизм». Согласно Конституции Марокко, принятой в 2011 году, король назначает премьер-министра от партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте.