До станции метро «Дарнагюль» выделят бесплатные автобусы

В связи с ремонтно-восстановительными работами для обеспечения удобного проезда жителей 7-го микрорайона Бинагадинского района Баку до станции метро «Дарнагюль» будут выделены дополнительные автобусы.

Об этом сообщили в ООО «BakuBus».

Отмечается, что автобусы, выделенные с регулярного маршрута №3, будут курсировать от улицы Абая Кунанбаева (7-й микрорайон) до станции метро «Дарнагюль».

Пассажиры смогут пользоваться автобусами на данном маршруте бесплатно.