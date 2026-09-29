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До станции метро «Дарнагюль» выделят бесплатные автобусы

Редакция 1news23:41 - 29 / 09 / 2026
До станции метро «Дарнагюль» выделят бесплатные автобусы

В связи с ремонтно-восстановительными работами для обеспечения удобного проезда жителей 7-го микрорайона Бинагадинского района Баку до станции метро «Дарнагюль» будут выделены дополнительные автобусы.

Об этом сообщили в ООО «BakuBus».

Отмечается, что автобусы, выделенные с регулярного маршрута №3, будут курсировать от улицы Абая Кунанбаева (7-й микрорайон) до станции метро «Дарнагюль».

Пассажиры смогут пользоваться автобусами на данном маршруте бесплатно.

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