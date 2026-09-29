 Во Франции более 300 тыс. работников государственного сектора вышли на акции протеста - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Во Франции более 300 тыс. работников государственного сектора вышли на акции протеста - ВИДЕО

Редакция 1news23:20 - 29 / 09 / 2026
Во Франции более 300 тыс. работников государственного сектора вышли на акции протеста - ВИДЕО

Более 300 тыс. человек приняли участие в демонстрациях работников государственного сектора, прошедших 29 сентября по всей Франции.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на ведущий французский профсоюзный центр «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

По его данным, в Париже на демонстрации вышли 70 тыс. человек. В то же время префектура полиции французской столицы оценила число участников парижской акции в 30 тыс., в их числе было около 8 тыс. пожарных. Как передает корреспондент ТАСС, инцидентов в ходе шествия зафиксировано не было.

CGT также сообщила примерно о 30 тыс. участниках в Марселе, 11 тыс. — в Тулузе, по 10 тыс. — в Лилле и Бордо, по 8 тыс. — в Лионе и Орлеане.

Акции прошли по призыву восьми ведущих профсоюзов французского госсектора. Их участники требуют повышения зарплат, а также увеличения штатов и финансирования государственных служб. Профсоюзы выступают, в частности, против нового замораживания индексации, которое власти рассматривают в рамках проекта бюджета на 2027 год.

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