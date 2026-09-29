Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Как передает Tasnim, в ходе встречи азербайджанскую сторону проинформировали о том, что нападение США и Израиля на Иран противоречит всем нормам международного права, а Исламская Республика решительно защищает себя.

"Трамп попал в такую трясину, из которой не может ни вести переговоры, ни воевать", - заявил Резаи, добавив, что условия Ирана были доведены до сведения США.

Отметим, что накануне в рамках визита в Иран делегации во главе с Ш. Мустафаевым состоялась встреча сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.