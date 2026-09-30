На трассе Баку - Газах загорелся Mercedes - ВИДЕО

На участке автодороги Баку - Газах, проходящем через поселок Алят Гарадагского района, произошло возгорание автомобиля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой возгорание легкового автомобиля Mercedes.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС огонь был потушен в кратчайшие сроки.

В результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля.

Остальная часть транспортного средства была защищена от огня.