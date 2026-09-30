В Ходжалы, Ходжавенд и Шукюрбейли отправлены очередные группы переселенцев - ФОТО

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в село Шукюрбейли, города Ходжалы и Ходжавенд.

На данном этапе в село Шукюрбейли возвращаются 9 семей — 60 человек, в город Ходжалы — 17 семей, 78 человек, а в город Ходжавенд — 16 семей, 55 человек.

Жители, вернувшиеся в родные края, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, а также героическим солдатам и офицерам.

Отметим, что среди переселенцев — семьи, временно проживавшие в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.