Казахстан и Германия заключили более 30 коммерческих соглашений

Более 30 коммерческих документов на общую сумму около $2 млрд подписано в рамках переговоров Казахстана и Германии.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

«В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около $2 млрд. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным», — сказал Токаев на совместной пресс-конференции с Мерцем. Слова президента Казахстана приводит его пресс-служба.

Токаев назвал Германию надежным стратегическим партнером республики в Европе и выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры откроют путь к укреплению двусторонних связей. Он отметил, что торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран последовательно развивается.

Токаев также сообщил, что 30 сентября планирует посетить Баварию и принять участие в Казахстанско-баварском технологическом форуме. По его словам, он рассчитывает, что мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства двух стран.