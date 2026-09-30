 США ввели новые финансовые ограничения против Кубы, затронувшие частный сектор | 1news.az | Новости
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США ввели новые финансовые ограничения против Кубы, затронувшие частный сектор

Редакция 1news09:00 - Сегодня
США ввели новые финансовые ограничения против Кубы, затронувшие частный сектор

США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы и ввели новые ограничения на финансовые операции островного государства, в том числе его частного сектора.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Американские власти запретили любые финансовые операции с кубинскими организациями, которые связаны с силовыми структурами и конгломератом Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA). Финансовое ведомство также отменило генлицензию, которая с 2024 года позволяла американским банкам обрабатывать платежи в долларах с участием Кубы, если источник и пункт назначения платежа находились за пределами США и не затрагивали интересы американских граждан. Минфин также отменил разрешение, позволявшее американским банкам «открывать и вести счета на имя кубинского гражданина, являющегося независимым предпринимателем частного сектора». Доступ кубинских частных предпринимателей к американской банковской системе был разрешен в 2024 году при 46-м президенте Джо Байдене в рамках мер, направленных на поддержку кубинского частного сектора. Американский Минфин также ограничивает некоторые категории поездок, которые гражданам США разрешил 44-й президент Барак Обама. Речь идет о программах культурного обмена, а также конференциях и встречах специалистов. Теперь для участия в них требуется разрешение американских властей.

В последнее время кубинский импорт в США демонстрирует значительный рост. Согласно данным американского правительства, в июле Куба импортировала товаров на сумму $149 млн, что является самым высоким показателем за месяц с 1992 года. С января по июль этого года объем закупок превысил $674 млн, что составляет почти весь объем импорта за 2025 год.

Президент США Дональд Трамп ранее продлил действие торгового эмбарго против Кубы до 14 сентября 2027 года. Кубинские власти отмечают, что усиление давления со стороны Вашингтона привело к дефициту топлива, перебоям с электричеством и ухудшению экономического кризиса. Американский лидер неоднократно угрожал «взять под контроль» остров.

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