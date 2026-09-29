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Пезешкиан: Азербайджан занимает особое место в политике добрососедства Ирана

Редакция 1news22:00 - 29 / 09 / 2026
Пезешкиан: Азербайджан занимает особое место в политике добрососедства Ирана

Азербайджан занимает особое место в политике добрососедства Ирана.

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По данным официального информационного портала президента Ирана, Пезешкиан, коснувшись динамики развития отношений между двумя странами, подчеркнул важность максимального использования имеющихся возможностей для дальнейшего углубления и расширения связей между Тегераном и Баку.

«Мы родственники и братья. Используя имеющиеся возможности и преимущества соседства, мы должны еще больше расширять отношения и связи между двумя странами», — заявил президент Ирана.

Пезешкиан отметил, что между Азербайджаном и Ираном существуют широкие связи в научной, культурной, экономической, политической сферах и сфере безопасности и для их дальнейшего укрепления необходимы совместные усилия.

Президент Ирана подчеркнул, что общая граница должна быть не препятствием для развития отношений между двумя странами, а создавать возможности для расширения сотрудничества.

Пезешкиан выразил удовлетворение договоренностями, достигнутыми в рамках визита Шахина Мустафаева на встречах с министрами дорог и городского развития, а также энергетики Ирана, и отметил важность ускорения их реализации.

«Надеемся, что достигнутые договоренности благодаря серьезному вниманию и усилиям сторон как можно скорее перейдут на стадию реализации», — сказал он.

Пезешкиан назвал развитие транспортных и коммуникационных маршрутов одним из основных средств укрепления связей между двумя странами и народами. По его словам, автомобильное, воздушное и железнодорожное сообщение между Ираном и Азербайджаном необходимо развивать и дальше.

На встрече Шахин Мустафаев также заявил о решимости Азербайджана и далее развивать отношения с Ираном. Он подчеркнул важность контроля за выполнением достигнутых договоренностей, а также развития транспортных и коммуникационных маршрутов.

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