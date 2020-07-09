По поручению Мехрибан Алиевой лечение заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль - ФОТО

~ 1 минута на чтение 277

По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой лечение заведующего реанимационным отделением Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Джавида Пашаева взято под особый контроль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом TƏBİB Шукюр Эйвазов.

Он отметил, что на данный момент состояние Джавида Пашаева стабильное.

«Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева взяла его лечение под особый контроль. Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров по поручению Мехрибан Алиевой несколько раз в день справляется о его самочувствии. Час назад я был у Джавида Пашаева. Он свободно дышит, его самочувствие день ото дня улучшается. На данный момент он не подключен ни к одному аппарату», - подчеркнул Ш.Эйвазов.

Отметим, что Джавид Пашаев – один из тех врачей, которые начали лечить больных коронавирусом в Азербайджане с самого начала пандемии. Спасший сотни жизней, он также проводил большую просветительскую работу, пропагандируя в соцсетях необходимость соблюдения мер защиты от инфицирования. После основной работы врач помогал и другим медучреждениям, напряженно работал и в результате сам заразился коронавирусом.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Спасший сотни жизней бакинский врач переведен в клинику с более современным оборудованием – ФОТО – ОБНОВЛЕНО