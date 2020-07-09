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Завотделением реанимации бакинской клиники заразился коронавирусом - ФОТО

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 876
Завотделением реанимации бакинской клиники заразился коронавирусом - ФОТО

Заведующий отделением реанимации Клиники учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета Джавид Пашаев заразился коронавирусом.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространили близкие врача.

По их словам, врач сейчас находится в палате своего же отделения реанимации в тяжелом состоянии, его легкие серьезно повреждены.

Отметим, что Джавид Пашаев – один из тех врачей, которые начали лечить больных коронавирусом в Азербайджане с самого начала пандемии.

Тимур Рзаев

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