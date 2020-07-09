Завотделением реанимации бакинской клиники заразился коронавирусом - ФОТО

Заведующий отделением реанимации Клиники учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета Джавид Пашаев заразился коронавирусом.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространили близкие врача.
По их словам, врач сейчас находится в палате своего же отделения реанимации в тяжелом состоянии, его легкие серьезно повреждены.
Отметим, что Джавид Пашаев – один из тех врачей, которые начали лечить больных коронавирусом в Азербайджане с самого начала пандемии.
Тимур Рзаев
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