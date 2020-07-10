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После публикации 1news.az начата очистка бакинской бани XVII века от мусора – ФОТОФАКТ 

Сегодня в 16:20 ~ 1 минута на чтение 697
После публикации 1news.az начата очистка бакинской бани XVII века от мусора – ФОТОФАКТ 
Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью Сабунчинского района Баку и местным муниципалитетом начала работы по очистке от мусора бани XVII века в поселке Маштага.  
 
Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов, баня и территория вокруг нее и ранее неоднократно очищались с привлечением сотрудников районной Исполнительной власти.   
 
«Но через некоторое время жители поселка вновь начинали бросать в нее мусор, несмотря на все предупреждения и просветительскую работу. Мы неоднократно информировали их об историческом, культурном значении этой постройки, но, к сожалению, они продолжали забрасывать ее мусором. 
 
Наши сотрудники на данный момент находятся на месте, ведется вывоз мусора. До конца дня на территории близ бани установят новые мусорные баки», - подчеркнул Ф.Гусейнов. 
 
Напомним, что планируется восстановление бани, она уже внесена в соответствующий список.  
 
Тимур Рзаев
 
 
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