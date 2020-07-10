После публикации 1news.az начата очистка бакинской бани XVII века от мусора – ФОТОФАКТ 

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Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью Сабунчинского района Баку и местным муниципалитетом начала работы по очистке от мусора бани XVII века в поселке Маштага.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов, баня и территория вокруг нее и ранее неоднократно очищались с привлечением сотрудников районной Исполнительной власти.

«Но через некоторое время жители поселка вновь начинали бросать в нее мусор, несмотря на все предупреждения и просветительскую работу. Мы неоднократно информировали их об историческом, культурном значении этой постройки, но, к сожалению, они продолжали забрасывать ее мусором.

Наши сотрудники на данный момент находятся на месте, ведется вывоз мусора. До конца дня на территории близ бани установят новые мусорные баки», - подчеркнул Ф.Гусейнов.

Напомним, что планируется восстановление бани, она уже внесена в соответствующий список.

Тимур Рзаев

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