Роида Рзаева. Постпандемический синдром или вызовы нового миропорядка

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Роида Рзаева

доктор философских наук,

член Международного общества исследований разума (Южная Корея)

Сегодня человечество поставлено перед проблемой осмысления постпандемического периода истории. Отдельные «локальные», узкоспециализированные трактовки этой проблемы не дают полную картину того, что мы будем называть «мир после коронавируса», т.е. системного видения вопроса. И дело тут не в том, что изменится в политиках, экономиках государств, в обществе: привычках, психологии и т.д. Философский и одновременно психологический срез проблемы отражает именно то, что меняется в сознании людей, в более широком смысле обществ, после «испытания» (переживания) того или иного опыта, в данном случае ситуации, сложившейся во время и после проблемы, к каким переменам в целом она приведет.

Человеческий мозг устроен так, что он «готов» к тому, что уже испытал, «вкусил». Следовательно, испытывая ситуацию до того неведанную (в данном случае, еще и непостижимую), соответственно, беспрецедентную, одновременно новую, он попадает в состояние своеобразного шока. Войны в традиционном понимании и их последствия – это то, что «знакомо», есть исторические аналоги. Восприятие каждой последующей войны было обусловлено опытом предыдущей. Когда мы говорим «человек», мы имеем в виду микроуровень. Экстраполируя вопрос на общества, государства и т.д., мы можем проецировать «волны» (колебания), связанные с проблемой, на макроуровне. Кризисные ситуации информативны еще и с точки зрения выявления разницы в менталитетах народов, восприятия подобных угроз.

Вопрос нуждается именно в философском осмыслении хотя бы потому, что только оно дает системное видение предмета.

Перед какими вызовами ставит общества эта «вирусная война»? К каким последствиям она приведет не только экономику, быт, привычки и т.п. отдельных обществ, но что изменит в геополитике и международных отношениях?

Потенциальные последствия этой неконвенциональной формы войны – перманентные изменения в политике и экономике. Таким образом, нам придется говорить не только о сформировавшемся после пандемии экономическом и финансовом порядке, серьезной экономической рецессии, как чаще всего анализируют вопрос, но и о других её последствиях в других измерениях, которые будут долгосрочными и многообразными. В то же время можно отметить усиление под влиянием пандемии уже наличествующих в мировой политике трендов, в том числе споров за мировое лидерство, конфронтационной биполярности, борьбы идеологий. Одним их самых вероятных прогнозов является то, что этот кризис, сказываясь на главных треках внешней политики, повлияет на расстановку сил в мире, одни страны потеряют субъектность на международной арене, а другие ее приобретут.

В целом, влияние кризиса с коронавирусом на международные отношения можно охарактеризовать как то, что он превратился в катализатор уже существующих трендов международных отношений. Одновременно можно говорить о состоянии кризиса для глобального управления, о его последствиях для многосторонних организаций и объединений, которые были созданы ранее. В целом, цепная реакция, прогнозируемая в международных отношениях, характеризуется как эффект бабочки.

По прогнозам специалистов, некоторые изменения в международной политике не будут временными, а вызовут серьезные изменения в международных отношениях. Если раньше атомная бомба считалась оружием, а ее создание и наличие давало некоторым странам определенные преимущества, то сегодня на повестке дня вакцина от коронавируса и гонка за тем, где она будет произведена. Разработка вакцины стала вопросом национальной безопасности и может превратиться, как и атомная бомба, в рычаг давления на другие страны. Сегодня мы наблюдаем движение от ядерного оружия к биологическому.

Вполне возможные политические сценарии тоже оказались под вопросом. Как будет «выглядеть» мировая политика после пандемии тоже становится вопросом прогнозирования и даже, возможно, проецирования и моделирования в долгосрочной перспективе. В то же время политики не только отдельных стран, а в целом мировая политика оказались перед единой проблемой и в поисках путей её разрешения. Сложилась парадоксальная ситуация, своего рода когнитивный диссонанс: изоляция, которая, согласно логике, разделяет не только людей, но и общества, стала их сплачивать. В целом, в этой «войне» все находятся по одну линию фронта. Она охватила как развитые, так и развивающиеся страны. Сегодня и мировые державы стоят перед этой проблемой.

Неизбежными последствиями «вирусной» мировой войны в долгосрочной перспективе могут стать снижение уровня международной мобильности, международной торговли и даже вероятное распространение «протекционизма», исчезновение многих рабочих мест в силу цифровизации и автоматизации, отличная от прежней финансовая структура, снижение спроса в силу опасений людей вновь оказаться в подобных ситуациях, соответственно, и предложения, и другие экономические последствия, о которых много пишут и которые характеризуют как «глубокие раны на теле мировой экономики», которые останутся после пандемии, и др. Коронавирусная инфекция уже выявила осознание потребности и поддержания необходимого уровня здравохранения, необходимости государствами самообеспечения и их способности к восстановлению в аналогичных кризисных ситуациях, т.е. вопрос жизнестойкости в условиях кризиса. Большая часть указанного вызывает проблемы и психологического характера, и они надолго сохранятся в сознании людей, так как именно в нем рефлексия проявляется в долгосрочной перспективе и сохраняется надолго, в отличие от вызванных пандемией экономических недугов. Появляется понимание того, что мир уже не будет прежним, во всяком случае, восприятие после пережитого опыта меняется.

Разного рода прогнозы и оценки, вплоть до прогнозов самого пессимистического характера, таких, как, к примеру, эсхаталогический конец человеческой цивилизации, обеднение мира после коронавируса, не отменяют факт того, что приходится приспособиться к изменившимся условиям, пусть даже на некоторое время, возможно, неопределенное, и искать пути выхода из этой ситуации. Последняя выявила необходимость мировоззренческой переориентации в отходе от дискуссий о рукотворности или естественности, социально-политической или биологической природе проблемы.

Резюмируя, можно отметить, что многие последствия пандемического периода не поддаются подсчетам. Ситуация обнаружила уязвимость человечества перед инфекцией. Одновременно после пандемического периода государствами будут рассматриваться и учитываться те факторы, которые до сих пор не учитывались. Долгому процессу самоизоляции будет соответствовать долгий процесс восстановления. Для финансово-экономической системы будет характерна радикальная неопределенность, которую экономисты определяют как «исчезновение нормальной экономики». Дезорганизация экономики не будет единственным последствием пандемии, будет наблюдаться усиливающаяся стагнация во многих сферах. Одновременно человечеству необходимо задуматься и о том, что возможна и любая другая ситуация, как эта, которая может вызвать большие изменения, и не обязательно негативные, а вероятно позитивные. К тому же не исключено, что разного рода кризисы всегда можно превратить в возможности. К примеру, существует точка зрения, что пандемия коронавируса может положительно сказаться на сотрудничестве на международной арене, так как страны в сфере внешней политики и мировой экономики могут объединиться перед общей угрозой. Условия пандемии еще больше актуализировали развитие высоких технологий, инновационный потенциал стран, современное управление и т.п. Для многих стран пандемия стала испытательным полем для их технологий.

Роль государства как политического института в условиях изоляций, связанных с пандемическим кризисом, возрастает. Возникшая ситуация все больше актуализирует возвращение наций-государств, тенденции, актуализировавшейся ещё и в силу глокализации, и всё больше концентрирует внимание людей на идеологические ресурсы. В то же время, параллельно, ситуация выявила усиление роли (как позитивной, так и негативной) информационного пространства, цифровизации и автоматизации. Информационные СМИ и Интернет, которые сегодня являются эффективными идеологическими ресурсами и выражают интересы субъектов политики, акцентируются. Одновременно усиливается значение кибербезопасности, так как защита от дестабилизирующих сил в силу увеличения количества кибертатак в период пандемии становится одной из первостепенных задач. Таким образом, инфополе стало областью, где наиболее ярко проявляют себя социальные настроения и последствия пандемии. Коронавирусный кризис актуализировал и понятие «гибридной войны».

Роль государства усиливается и в контексте экономики. Значение политики продовольственной и энергетической безопасности, которое умалялось экономической глобализацией, все больше возрастает, акцентируя хрупкость взаимосвязанной финансовой системы, экономический национализм. Жизнестойкость, умение мобилизовать и правильно распределить ресурсы, переход к мобилизационной экономике приобрели жизненно важное значение. Преимущества глобализации оказались неэффективными и/или ненужными, сегодня можно больше говорить, если даже не о полной автаркии, то об ее издержках, переоценках выгод глобализации. Ситуация акцентировала некоторые сферы (медицина, интернет, дистанционное образование, полиция, логистика, продовольственное обеспечение и т.п.), заставила задуматься об их более качественном и универсальном уровне, одновременно оттеняя другие, значимость которых в ситуации кризиса оказалась сравнительно низкой, актуализировала такие сектора, как индустриальный интернет, искусственный интеллект, инновационная экономика. Управление рисками, их анализ и распределение, в целом, управление в кризисной ситуации стали очень важными, как никогда раньше, сферами и деятельностью. Таким образом, она привносит и свои изменения в систему госрегулирования. Станет усиливаться характерная для постиндустриальных, информационных обществ, наблюдаемая с некоторого времени на протяжении нескольких десятков лет еще до коронавирусной ситуации тенденция востребованности в интеллектуальном потенциале, в высоком профессионализме, квалифицированных кадрах, специалистах, задающих ориентиры и контуры тех или иных областей, сфер деятельности, госуправления, станет востребованным осмысление и прогнозирование в долгосрочной перспективе, таким образом, конкуренция за обладание умами будет все более усиливаться. Кризис выявил необходимость создания новых институтов, в том числе и международного уровня, для управления рисками, в том числе и на фоне отказа от поддержки интегрированной экономики. В целом, можно отметить, что ситуация, связанная с пандемией, ставит мир перед новыми вызовами, на которые необходимо будет ответить.

Статья отражает точку зрения автора