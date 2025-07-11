В Польше отреагировали на закрытие генконсульства в Калининграде - ОБНОВЛЕНО
Польша намерена отреагировать на действия России «адекватно», заявил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Павел Вроньский на брифинге. Конкретные шаги или сроки ответных мер дипломат уточнять не стал.
«Польша не предпринимает никаких действий против российского государства», - сказал Вроньский.
Тем не менее, в рамках закрытия одного из польских консульств, один дипломат обязан покинуть территорию России.
16:30
Россия в качестве ответной меры закрывает консульство Польши в Калининград.
Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве вручена нота о прекращении функционирования генконсульства Польши временному поверенному в делах страны.
Источник: ТАСС
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