В Польше отреагировали на закрытие генконсульства в Калининграде - ОБНОВЛЕНО

Польша намерена отреагировать на действия России «адекватно», заявил пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Павел Вроньский на брифинге. Конкретные шаги или сроки ответных мер дипломат уточнять не стал.

«Польша не предпринимает никаких действий против российского государства», - сказал Вроньский.

Тем не менее, в рамках закрытия одного из польских консульств, один дипломат обязан покинуть территорию России.

16:30

Россия в качестве ответной меры закрывает консульство Польши в Калининград.

Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве вручена нота о прекращении функционирования генконсульства Польши временному поверенному в делах страны.

Источник: ТАСС