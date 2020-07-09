Постпред России при ООН - об инициативе Президента Азербайджана, которую поддержали около 130 стран

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Обсуждение в прикладном плане спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу, с инициативой проведения которой ранее выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, начнется в ближайшее время.

Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Небензя обратил внимание на то, что пандемия застала всех врасплох. «Мы не были к этому готовы, - признал он. - Мы кое-как приспособились, но еще не знаем всех последствий - экономических, политических, социальных, медицинских и даже, наверное, психиатрических. Если бы мы знали, что в обозримой перспективе вернемся к нормальному ритму функционирования, то не было бы вопросов - собрались бы в зале Генассамблеи и провели такую сессию, но, если этого не произойдет, мы должны думать, как процедурно обеспечить чистоту процесса».

«В этом, собственно говоря, и заключается сейчас даже не загвоздка, а вопрос, и он пока еще не обсуждался в прикладном плане, - продолжил Небензя. - Думаю, что мы начнем это делать в ближайшее время».

Небензя напомнил, что ранее инициативу Президента Азербайджана поддержало необходимое для организации мероприятия количество членов ООН.

Однако пока сама пандемия как раз и затрудняет осуществление данной идеи. «Вопрос заключается в модальностях, - отметил он. - У нас нет опыта проведения спецсессий ГА ООН в видеоформате. Сейчас нет заседаний Генассамблеи. Те заседания, которые проходят, не являются официальными заседаниями этого главного органа ООН, поэтому вопрос требует обсуждения».

При этом Небензя считает, что все возможности для организации такого мероприятия есть. «Я думаю, да, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - До регулярной или после регулярной [сессии] - это вопрос формата. Если это будет не спецсессия Генеральной Ассамблеи, а заседание высокого уровня - есть такой формат, который не требует специальной процедуры, - мы можем провести его хоть в ближайшее время. Но спецсессия Генассамблеи звучит, конечно, более весомо и политически значимо, и мы будем думать, смотреть и, главное, ориентироваться на то, какие возможности и форматы нам предоставит жизнь».

Президент Ильхам Алиев во время выступления 4 мая на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом на уровне глав государств и правительств.

Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами - членами Движения неприсоединения. 28 мая Генеральный секретарь ООН обратился ко всем странам-членам с просьбой выразить отношение к инициативе в течение 30 дней, то есть до 27 июня.

Для проведения спецсессии необходима ее поддержка не менее 97 странами Всемирной организации, то есть большинством. До истечения этого срока около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря, что выступают за организацию такого мероприятия.

ИСТОЧНИК: ТАСС