Правозащитник, сбитый на «зебре» в центре Баку, находится в коме - ФОТО – ВИДЕО

Появилась новая информация о состоянии здоровья правозащитника Огтая Гюльалиева, которого автомобиль сбил на «зебре» в центре Баку.

Как сообщил 1news.az доктор медицинских наук, профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла, он связался с заведующим реанимационным отделением Республиканской нейрохирургической больницы Арифом Хасиевым.

«По его словам, состояние Огтая Гюльалиева стабильное, как и гемодинамические показатели. Со дня операции и по настоящий момент он находится в коме 2-й степени. Ухудшений нет, продолжается интенсивное лечение. Желаю ему здоровья!» - подчеркнул А.Гейбулла.

Напомним, что по факту автонаезда на Октая Гюльалиева было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, 29 октября около 17:30 на перекрестке улиц 28 Мая и Александра Пушкина водитель автомобиля-такси марки Hyundai Accent (госномер 90-PZ-543) Кянан Абдуллаев сбил переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора пешехода Октая Гюльалиева.

«Водитель сам доставил пострадавшего в Клинический медицинский центр.

Сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку осмотрели место ДТП и машину, получили объяснительную водителя Кянана Абдуллаева, он прошел тест на наркотическое и алкогольное опьянение.

По факту следственным отделом Управления полиции Насиминского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 263.1 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности менее тяжкие телесные повреждения потерпевшего») Уголовного кодекса АР», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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