В центре Баку автомобиль сбил на «зебре» правозащитника - ВИДЕО

Очередной пешеход был сбит на наземном переходе - «зебре» - в центре Баку.

Как сообщает 1news.az, на перекрестке улиц 28 Мая и Александра Пушкина автомобиль-такси марки Hyundai (госномер 90-PZ-543) сбил переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора правозащитника Октая Гюльалиева.

Пострадавший с травмами доставлен в Клинический медицинский центр №1, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя такси начато разбирательство, так как, по правилам, поворачивая налево, он должен был уступить дорогу пешеходам на «зебре» и только затем продолжить движение.

Тимур Рзаев, Э.Т.